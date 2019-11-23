Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
EANNE CHERHAL FINISTERE
GERARD DEPARDIEU LA SOLITUDE
STEPHAN EICHER MONSIEUR JE NE SAIS PAS TROP
INNOCENTS L AUTRE FINISTERE
SOPHIE GALET JE T AI DANS LA PEAU
LIO LES HOMMES ME VONT SI BIEN
POMME ANXIETE
EMILIE SIMON MON CHEVALIER
STUPEFLIP DEPUIS QUE JE FUME PLUS DE SHIT...
VA A LA PLAGE JE ME FAIS DES FILMS
MALIK DJOUDI EPOUSER LA NUIT
CHRISTINE AND THE QUEENS PARADIS PERDUS
CLAIRE LAFFUT NUDES (FEAT YSEULT)
STARFLAM LA SONORA
LITTLE RABBITS UNE BELLE FILLE COMME TOI
JEAN-LOUIS AUBERT BIEN SUR
DOMINIQUE DALCAN LA LIONNE ET LE TIGRE
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