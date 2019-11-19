Au Clair de la Lune : sur Auvio

Au Clair de la Lune
JEAN FERRAT AIMER A PERDRE LA RAISON
JULIEN CLERC CA COMMENCE COMME UN REVE
VANESSA PARADIS VAGUE A L AME SOEUR
JEFF BODART JACQUES
O J EN AI MARRE D ETRE BLEU (avec Diane Sorel)
RONE QUITTER LA VILLE (feat FRANCOIS MARRY)
BERRY VOIR DU PAYS
BLOSSOM DEARIE PLUS JE T EMBRASSE
TEME TAN MENTEUR
MADJO JE CLAQUE DES DOIGTS
KATERINE Y A DE LA RUMBA DANS L AIR
IZIA LA BALLADE DE JIM
INNOCENTS QUAND LA NUIT TOMBE
POLO BIENVENUE DANS L UNIVERS
GAETAN STREEL CHACUN POUR SOI
GRIMME ON MERITE UN CHEF D OEUVRE
CLAIRE DENAMUR BANG BANG BANG
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