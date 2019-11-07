Au Clair de la Lune : sur Auvio

Au Clair de la Lune
STEPHAN EICHER SI TU VEUX (QUE JE CHANTE)
MEIMUNA AU TEMPS DES COQUILLAGES (DAVID GRUMEL TROPICALPS REMIX)
ETIENNE DAHO UN SERPENT SANS IMPORTANCE
ALAIN CHAMFORT TOUT EST POP
HELEN MERRILL VOUS M EBLOUISSEZ
FRANCOIZ BREUT SI TU DISAIS
GRIMME ON MERITE UN CHEF D OEUVRE
PIERRE LAPOINTE QU EN EST IL DE LA CHANCE
ANTOINE HENAUT A TABLE
CAMELIA JORDANA MOI C EST
ANNA KARINA/JEAN CLAUDE BRIALY NE DIS RIEN
VINCENT DELERM VIE VARDA
ROMAIN HUMEAU PARIS
MOUZANAR LES ILLUSIONS PARISIENNES
LOUIS JEAN CORMIER SI TU REVIENS
CHATON SANS SODA SANS GLACON
DA SILVA JOHN MC ENROE
TAXI GIRL JE SUIS DEJA PARTI
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