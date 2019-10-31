Au Clair de la Lune : sur Auvio

Au Clair de la Lune
FLAVIEN BERGER MADDY LA NUIT
MALIK DJOUDI EPOUSER LA NUIT
VERONIQUE SANSON UNE NUIT SUR TON EPAULE
JEAN LOUIS MURAT LA LUNE EST ROUSSE SUR LA BAIE DE CABOURG
SUC ET SERRE L ESCADRILLE DES SORCIERES
SANSEVERINO LA CIGARETTE
NOLDERISE TOURNE BOUCLE
POOM MY LICORNE AND ME
JINGLE
CLARA LUCIANI LA BAIE
FRANCE GALL VIENS JE T EMMENE
HUBERT FELIX THIEFAINE LA RUELLE DES MORTS
DORIAND L EAU MINERALE
INNOCENTS QUAND LA NUIT TOMBE
GERALD GENTY POUR L INSTANT J SUIS PAS
GRIMME ON MERITE UN CHEF D OEUVRE
DA SILVA/FRANCOIZ BREUT LES COULEURS
ANTOINE HENAUT QUELQU UN DE BIEN
RAPHAEL LA PETITE MISERE
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