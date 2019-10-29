Au Clair de la Lune : sur Auvio

Au Clair de la Lune
STEPHAN EICHER SI TU VEUX (QUE JE CHANTE)
SIMON DALMAIS SOLEIL LIBRE
CABADZI CENT FOIS
PAULINE CROZE QUELLE HEURE EST IL
BAUDOUR SE CONSUMER D AMOUR
MEIMUNA AU TEMPS DES COQUILLAGES
BASTIEN LALLEMANT L AMOUR
JACQUES HIGELIN/BRIGITTE FONTAINE LA GRIPPE
JULIEN DORE PORTO VECCHIO
VERONIQUE VINCENT & AKSAK MABOUL WITH THE HONEYMOON KILLERS AFFLUX DE LUX
OLLANO LATITUDES
ISABELLE ANTENA LE POISSON DES MERS DU SUD
VANESSA PARADIS VAGUE A L AME SOEUR
JEREMIE KISLING LE LUNDI AU SOLEIL
MICHEL POLNAREFF DANS LA MAISON VIDE
ANAIS DRH
SAULE SI
ELODIE FREGE TU VEUX OU TU VEUX PAS
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