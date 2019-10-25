Au Clair de la Lune : sur Auvio

Au Clair de la Lune
STEPHAN EICHER ENVOLEES
FEU CHATTERTON GINGER
IZIA TROP VITE
BERTRAND BURGALAT NOUS ETIONS HEUREUX
DANIEL DARC LA PLUIE QUI TOMBE
PETULA CLARK LA GADOUE
MARC GAUVIN LA FEMME LEGERE
GREG HOUBEN ANIMAL (RADIO EDIT)
CORALIE CLEMENT LE DERNIER TRAIN
HUGO PAS DE CHANCE POUR LES WILSON
ARNAUD FLEURENT DIDIER REPRODUCTIONS
JEROME MINIERE LE VRAI LE FAUX
PHILIPPE KATERINE STONE AVEC TOI
RICHARD DE BORDEAUX & DANIEL BERETTA LA DROGUE
CHASSOL LA ROUTE DE LA TRACE
CATHERINE RINGER VIVE L AMOUR
HOLDEN SUR LE PAVE
CALI CE SOIR JE TE LAISSE PARTIR
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