Au Clair de la Lune : sur Auvio

Au Clair de la Lune
POMME JE NE SAIS PAS DANSER
CLAIRE DENAMUR RIEN DE MOI
ALICE ON THE ROOF T ES BEAU COMME T ES
MICKEY 3D EN LEGER DIFFERE
KARIM GHARBI LA NOTICE
LES VALENTINS ETRETAT
BEAU DOMMAGE LA COMPLAINTE DU PHOQUE EN ALASKA
FRANCK MONNET/CAMELIA JORDANA PLUS RIEN A ME METTRE
CLAIRE LAFFUT VERITE
EMILIE SIMON MENTEUR
ALAIN BASHUNG LA NUIT JE MENS
VINCENT DELERM VIE VARDA
VOYOU SEUL SUR TON TANDEM
PETER PETER UNE VERSION AMELIOREE DE LA TRISTESSE
MALIK DJOUDI SOUS GARANTIE
DORIAND LA MACHINE A LAVER
GAUMAR ON SE MELANGE
DAVID LAFORE UN BAISER UNE BOMBE
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