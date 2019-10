Au Clair de la Lune : sur Auvio

JULIEN GRANEL DEFAIT

GAETAN ROUSSEL/FLORENT MARCHET DES HAUTS DES BAS

MONTGOMERY JEREMY

SUAREZ 10 ANS

ALBIN DE LA SIMONE AVANT TOUT I WANT YOU

MESPARROW MES ONOMATOPEES

JACQUES BREL CES GENS LA

ABD AL MALIK LES AUTRES

ROMEO ELVIS MORALE

AYA NAKAMURA POOKIE

LOCKHART FEMME FANTOME (AVEC FISHBACH)

BRIGITTE PALLADIUM

JEANNE CHERHAL L AN 40

JULIETTE ARMANET L AMOUR EN SOLITAIRE

BLONDE REDHEAD EN PARTICULIER

MATTHIEU THONON L OUBLI

DA SILVA LA FILLE

RONE QUITTER LA VILLE (feat FRANCOIS MARRY)

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN