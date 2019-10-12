Au Clair de la Lune : sur Auvio

Au Clair de la Lune
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ALAIN SOUCHON PRESQUE
SARAH ZEPPILLI SAMUEL
MELANIE ISAAC LES REGRETS
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SERGE GAINSBOURG COULEUR CAFE
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LOREN LOPEZ BRITISH ATTRACTION
MICHEL LEGRAND TENDRE VOYOU (BOF "Tendre voyou" de Jean Becker)
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CAMILLE L ETOURDERIE
MATTHIEU MALON ON BAISSE LES BRAS
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