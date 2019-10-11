Au Clair de la Lune : sur Auvio

Au Clair de la Lune
FRANCIS CABREL PETITE MARIE
GERALD GENTY PLANEUR
MIAM MONSTER MIAM SOLEIL NOIR
BERTRAND BELIN PEGGY
MARIE WARNANT MAKE LOVE (remix by Title)
LISA PORTELLI ARBRE EN PEINE
BARBARA GOTTINGEN
MINA TINDLE MADONNE
ARNO LES YEUX DE MA MERE
CANARI PASSAGERS
GUILLAUME LEDENT COUREUR DE FOND
RAPHAEL SOMNAMBULE (RADIO EDIT)
STEPHAN EICHER SI TU VEUX (QUE JE CHANTE)
ALAIN CHAMFORT CE N EST QUE MOI
BABX NAOMI AIME
HENRI SALVADOR TANT DE TEMPS
GREG HOUBEN CIGARETTE
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