Au Clair de la Lune : sur Auvio

Au Clair de la Lune
JANE BIRKIN/ETIENNE DAHO LA GRIPPE
GABRIEL DALAR TRENTE NEUF DE FIEVRE
ROMAIN HUMEAU AMOUR
JACQUES DUVALL OUGREE
BERNARD LAVILLIERS SCORPION
VINCENT LIBEN VERT EBENE
RAPHAELE LANNADERE J ACCELERE
GERARD MANSET IL VOYAGE EN SOLITAIRE
RENAN LUCE ON S HABITUE A TOUT
LEO FERRE JE CHANTE POUR PASSER LE TEMPS
LISZA VAGABONDS
YVES SIMON MA JEUNESSE S ENFUIT
BAPTISTE W HAMON JE BRULE
PIERRE VASSILIU DANS MA MAISON D AMOUR
ALBIN DE LA SIMONE CATASTROPHE
EXTRAORDINAIRE PROJECT LE JOUR OU LA TERRE TREMBLERA
HUBERT LENOIR RECOMMENCER
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