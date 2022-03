Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du jour, ce soir, il est encore question du conflit Ukraine-Russie :



Au bout du compte : Et si Poutine gagnait la guerre, quelle pourrait être la situation sur le terrain d'ici quelques jours ? Nous allons l'envisager en tête de cette édition avec Michael Lambert, analyste au sein de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).



Au bout du monde : Et puis, avec Viatcheslav Avioutskii, géopolitologue et professeur de Relations internationales nous allons parler de la guerre de l'information qui se mène en Russie autour de ce conflit

