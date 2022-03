Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : Nous nous intéressons aux réfugiés et exilés de cette guerre en Ukraine. Tout d'abord, nous irons aux frontières de la Pologne et de l'Ukraine, dans des camps de réfugiés, avec un reportage de Sarah Bakaloglou. Ensuite, Anne Andlauer, en Turquie, a recueilli l'avis et le sentiment de deux journalistes russes, qui se sont exilés en Turquie pour tenter de continuer à faire un travail correct.



Au bout du monde : Wilson Fache, lui, nous emmène à Gaza, où, sous climat oppressant des islamistes, certains essayent de continuer à faire de l'art.

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour