Nous nous intéressons aux réfugiés et aux exilés de cette guerre en Ukraine. Tout d’abord, nous irons aux frontières de la Pologne et de l'Ukraine, dans des camps de réfugiés, avec un reportage de Sarah Bakaloglou. Ensuite, Anne Andlauer, en Turquie, a recueilli l'avis et le sentiment de deux journalistes russes, qui se sont exilés en Turquie pour tenter de continuer à faire un travail correct