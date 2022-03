Au Bout du Jour : sur Auvio

En cette journée du 8 mars, ce soir, dans l'émission Au bout , nous allons bien sûr nous intéresser à l'histoire du droit des femmes.



Au bout du compte : Avec l'historienne Eve Menu, tout d'abord, et ces femmes qui ont dit non à la colonisation. Elle a publié « Ces femmes qui ont dit non à la colonisation» aux éditions Jourdan



Au bout du monde : Ensuite, on s'intéressera à Betty Robinson, la première athlète olympique au monde. L'écrivain français, Olivier Gaudefroy, lui a consacré un livre paru aux éditions Jourdan et intitulé « Betty Robinson, la première athlète olympique »

