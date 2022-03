Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : Un entretien exceptionnel avec la présidente de la Géorgie, Salomé Zourabichvili. En 2008, la Géorgie avait subi les assauts de la Russie de Poutine: amputation du territoire, résistance; mais dans un contexte de moindre mobilisation internationale et européenne



Au bout du monde : Et puis, reportage dans les Balkans de notre correspondant, Simon Rico. Au printemps 1992, la Bosnie-Herzégovine sombrait dans un conflit meurtrier qui allait durer plus de trois ans. Depuis plusieurs mois, beaucoup s'inquiètent du retour possible de la guerre, dans cet État toujours divisé selon des lignes ethno-nationales.

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour