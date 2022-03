Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : David Teurtrie est géographe, spécialiste de la géoécononomie et de la géopolitique russes et eurasiatiques, chercheur associé au Centre de Recherche Europes Eurasie de l'INALCO. Avec lui, nous allons essayer de comprendre ce qui permet ou non d'affirmer que la Russie à récupérer intégralement sa place sur les échelons politique, militaire et économique. Il vient de publier chez Armand Collin « Russie : le retour de la puissance ».



Au bout du monde : Olivier Nederlandt nous propose un aperçu des trois reportages de l'émission Transversale de ce samedi midi. Il y sera notamment question de la situation des réfugiés venant d'Ukraine, à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Et de la présence des femmes dans le monde de la recherche et au sein du monde universitaire à l'occasion de la journée internationale des femmes, le 8 mars

