Au Bout du Jour : David Teurtrie : « Russie : le Retour de la Puissance » sur Auvio

David Teurtrie est géographe, spécialiste de la géoécononomie et de la géopolitique russes et eurasiatiques, chercheur associé au Centre de Recherche Europes Eurasie de l'INALCO. Avec lui, nous allons essayer de comprendre ce qui permet ou non d'affirmer que la Russie à récupérer intégralement sa place sur les échelons politique, militaire et économique. Il vient de publier chez Armand Collin « Russie : le retour de la puissance ».