Avec Viatcheslav Avioutskii, géopolitique et professeur en Relations internationales aux université Lyon 3 et Paris 8, nous nous posons la question de savoir si Vladimir Poutine s’est construit une Russie et une armée Potemkine, s’il s’est entouré de ministres et d’un état-major fantoches , qui ne lui servent que de faire valoir …