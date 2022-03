Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : Nous retournons vers le théâtre de la guerre en Europe à travers une analyse à la fois de la standing ovation réservée par le parlement européen aujourd'hui au président ukrainien, mais aussi par l'analyse de la nouvelle position de l'Allemagne en terme de militarisation de son action. Nous le faisons avec Henrik Uterwedde, chercheur de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg



Au bout du monde : Et puis, cap sur la Mongolie, pays coincé entre la Russie et la Chine. Nous en parlons avec Marc Alaux, qui lui consacre un livre paru aux éditions Nevicata : « Mongolie. Entre l'ours et le dragon »

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour