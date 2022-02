Au Bout du Jour : Loïc Josse aux Marquises sur Auvio

Loïc Josse pour MARQUISES, Si lointaine Terre des Hommes Aux Editiions Nevicata - Collection l'Ame des Peuples Les îles Marquises portent la marque d’hommes dont le peuple a failli disparaître, rompus à préserver leur culture et leur originalité. La symphonie turquoise des lagons polynésiens s’arrête ici, au pied de ces fascinants contreforts montagneux qui, jadis, hypnotisèrent Paul Gauguin et Jacques Brel. Les Marquises ne sont pas qu’une terre paradisiaque. Leur relief est rude. Leurs vallées sont hors d’atteinte. Les Marquisiens ont combattu pour voir enfin reconnues leurs racines, source de leur exceptionnelle résilience et de leur force pour surmonter les meurtrissures de leur passé. Un grand récit suivi d’entretiens avec Pierre et Marie-Noëlle Ottino-Garanger, Debora Kimitete et Ben Teikitutoua. https://editionsnevicata.be/iles-marquises