Au Bout du Jour : sur Auvio

Vladimir Poutine a franchi le pas provocateur de l'annexion du Donbass. Dans ces conditions, que veut dire la logique de la poursuite de la diplomatie, selon lui? Comment la population russe réagit-elle à cet état de fait et au storytelling de Poutine ? Quelles sont les forces en présence sur le front militaire ? Jusqu'à quel point des sanctions économiques peuvent-elles réellement avoir un impact et changer ses orientations ? Est-ce vraiment le moment le plus tendu de l'histoire européenne depuis la guerre froide ?



Pour tenter de répondre à ces questions, deux invités Au bout du jour ce soir :

Michaël-Eric Lambert, spécialiste et analyste à l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe

Sergey Buntman, premier adjoint au rédacteur en chef de la Radio Echos de Moscou

