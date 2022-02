Au Bout du Jour : sur Auvio

Bonjour à toutes et tous,



Voici les rendez-vous de l'émission Au bout du jour de ce soir :



Au bout du compte : 4 ans après les recommandations de la commission parlementaire spéciale, nous allons analyser l'état et la situation du Samu social à Bruxelles. Nous le faisons avec son directeur, Sébastien Roy, et Sophie Lahaye qui dirige deux maisons d'accueil pour femmes



Au bout du monde : Avec Chloé Goudenhooft, notre correspondante à Londres, nous allons essayer de comprendre la portée de l'accord de libre-échange signé en décembre dernier entre le Royaume-Uni et l'Australie. S'il est présenté comme un vrai succès post-Brexit par le Royaume-Uni , dans quelle mesure ce partenariat commercial est-il vraiment significatif ?

