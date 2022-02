Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : Avec Sergei Fediunin, docteur en science politique au Centre de recherches Europe-Eurasie de l'INALCO, à Paris, nous décryptons l'état réel de la Russie et sa complexité. Bien loin du bloc unitaire que nous voyons d'ici en Occident, il s'agit de comprendre la trajectoire historique et la pluralité des républiques et des territoires que Vladimir Poutine a à gérer et qu'il pense devoir fédérer.



Au bout du monde : Olivier Nederlandt nous propose un aperçu des trois reportages de l'émission Transversale de ce samedi midi. Il y sera question du quartier Peterbos, à Anderlecht, même s'il est associé au trafic de drogues, tout n'y est pas noir pour autant. Ensuite, un reportage consacré à la basilique Sainte Sophie d'Istanbul, redevenue mosquée par la volonté du président turc Erdogan. Conséquences de cette décision pour les musulmans et les touristes. Et enfin, cap sur la Suède et la Norvège, où le bois est de plus en plus utilisé dans la construction de très grands immeubles.

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour