Trois reportages au menu de Transversale ce samedi midi. Le quartier Peterbos, à Anderlecht, même s’il est associé au trafic de drogues, tout n’y est pas noir. Ensuite, les conséquences de la décision du président turc Erdogan de faire de Sainte Sophie une mosquée. Enfin, cap sur la Suède et la Norvège, où le bois est de plus en plus utilisé dans la construction de très grands immeubles