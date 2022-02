Avec Sergei Fediunin, docteur en science politique au Centre de recherches Europe-Eurasie de l'INALCO, à Paris, nous décryptons l'état réel de la Russie et sa complexité. Bien loin du bloc unitaire que nous voyons d'ici en Occident, il s'agit de comprendre la trajectoire historique et la pluralité des républiques et des territoires que Vladimir Poutine a à gérer et qu'il pense devoir fédérer.