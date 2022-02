Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : C'est de la présence et de l'activité russe en Afrique qu'il est question. A l'heure-même où l'Union africaine et l'Union européenne tiennent réunion pendant deux jours à Bruxelles, et où le président français annonce le retrait de ses troupes de l'opération Barkhane du Mali. Comment la Russie investit-elle l'Afrique ? Nous en parlons avec Ghizlane Kounda dans ce nouveau numéro du Journal d'Afrique



Au bout du monde : Afrique encore mais cap sur l'Afrique du sud et sur la région du Highveld. C'est l'une des régions au monde les plus polluées en dioxyde d'azote et dioxyde de soufre. Le reportage sur place de Patricia Huon

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour