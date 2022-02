C’est de la présence et de l'activité russe en Afrique qu’il est question. A l'heure-même où l'Union africaine et l'Union européenne tiennent réunion pendant deux jours à Bruxelles, et où le président français annonce le retrait de ses troupes de l'opération Barkhane du Mali. Comment la Russie investit-elle l'Afrique ? Nous en parlons avec Ghizlane Kounda dans ce nouveau numéro du Journal d’Afrique