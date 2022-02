Au Bout du Jour : sur Auvio

Une émission Au bout du jour centrée sur la Russie et l'Ukraine



Au bout du compte : En première partie, nous allons, avec Michaël-Eric Lambert, spécialiste et analyste à l'OSCE, voir quelles sont les forces russes et leurs nouveaux armements en présence. Mais aussi pourquoi l'Ukraine a raté sa sortie de l'Union soviétique il y a déjà 30 ans.



Au bout du monde : Ensuite, avec Viatcheslav Avioutskii, spécialiste en géopolitique aux universités de Lyon 3 et Paris 8, nous allons tenter d'approcher et de mesurer les opinions publiques ukrainiennes, russes et même occidentales sur la menace de conflit.

