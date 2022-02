Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : Sur fond de manifestation des camionneurs et des convois autoproclamés de la liberté chez nous, nous allons interroger la question de la liberté et de l'abandon de la liberté avec un essayiste et communicant politique, Mathieu Slama qui publie "Adieu la liberté" aux éditions Les Presses de la Cité



Au bout du monde : Avec notre correspondante en Colombie, nous allons découvrir le combat des étudiants colombiens pour se construire un avenir académique. La pandémie est aussi venue compliquer les études. Et, de nombreux étudiants ont dû abandonner faute de moyens financiers.

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour