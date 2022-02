Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : On va se poser beaucoup de questions sur le début du 21ème siècle avec un ancien secrétaire général adjoint des Nations unies, Jean-Marie Géhenno, qui publie « Le Premier XXIe Siècle, De la globalisation à l'émiettement du monde » chez Flammarion



Au bout du monde : Au bout du monde : Au sommaire du magazine Transversale demain midi, deux reportages. Le premier nous concerne directement, puisqu'il sera question de la radio, à l'occasion, dimanche, de la journée mondiale de la radio. Et puis, le second reportage nous emmène à la rencontre d'une personnalité politique, dans le cadre d'une nouvelle série du podcast de la RTBF `Les 4 saisons'

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour