Au Bout du Jour : sur Auvio

Une émission Au bout du jour consacrée à la guerre d'Algérie, ce soir.

Il y a 60 ans bientôt, allait se signer les accords d'Evian, qui allaient mettre fin à cette sale guerre d'Algérie. Mais journée de commémoration particulière aujourd'hui, puisque le 8 février 1962, à la station de métro Charonne à Paris, des violences éclatent. Résultat : 9 morts, qui contestaient l'Organisation Armée Secrète, l'OAS, active en Algérie et en France



Au bout du compte : Raphaëlle Branche, professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Paris Nanterre, spécialiste de l'Algérie et des conscrits partis faire la guerre en Algérie, nous parle de cette sale guerre.



Au bout du monde : Ensuite, Dominique Lormier, essayiste et historien français, nous parlera de certains aspects plus secrets de la guerre d'Algérie. Il vient de publier « Histoires secrètes de la guerre d'Algérie : faits méconnus et récits extraordinaires » aux éditions Alisio

