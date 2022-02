Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : Il est question de pauvreté et de solidarité avec deux représentants du Service interfédéral de lutte contre la pauvreté et la précarité, Thibault Morel et Henk Van Hootegem. Nous allons faire le point sur leur rapport bisannuel, qui pointe un certain nombre de manquements mais aussi un certain nombre de propositions en la matière



Au bout du monde : C'est François Ost, philosophe, juriste et écrivain que nous recevons. Il vient de publier « L'Abécédaire d'une pandémie - comment reconstruire notre société ? » aux éditions Anthémis

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour