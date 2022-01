Au Bout du Jour : Laurence Schram sur Auvio

"Vers l'aube. Journal d'un philosophe à Buchenwald", écrit par Léopold Flam (Editions Jourdan) Chronique et témoignage des années de guerre de 1943-1945 Penseur et philosophe juif, activiste et militant, Léopold Flam a eu un rapport très compliqué avec la vie et vis-à-vis de lui-même. Né à Anvers en 1912, il connaitra les 2 guerres mondiales et sera envoyé, après avoir été dénoncé, à la caserne Dossin de mai à octobre 1943. Le présent manuscrit comprend une introduction de Roger Jacobs qui nous précise le contexte de réception de ce manuscrit, dresse le portrait psychologique de Léopold Flam, personnage tout en contraste, contradictoire et tourmenté, pouvant se montrer susceptible et colérique, mais en même temps foncièrement tourné vers les autres et l'Individu. Jacobs résume également les étapes fondamentales de sa vie et les concepts recteurs de sa philosophie. Nous sommes avertis sur la propension de Flam à la réflexion introspective qui a beaucoup lu, pensé, et écrit. Polyglotte, il a toutefois préféré se tourner vers le néerlandais (le yiddish était sa langue maternelle) comme langue de pratique quotidienne, de réflexion et de profession.