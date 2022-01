Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : Avec Pierre Muller, Doctorant en histoire contemporaine à l'UCLouvain et Pierre Lagrou, historien de l'ULB et spécialiste de la 2ème Guerre Mondiale, il est question de la polémique autour du monument construit en l'honneur des soldats de la légion SS lettone qui étaient prisonniers de guerre dans le complexe de camps britanniques situé à Zedelgem



Au bout du monde : Yves Pourcher revient sur la condamnation à mort par contumace, en 1945, du nageur Jacques Cartonnet, champion du monde. On lui reproche son appartenance à la Milice mais surtout la dénonciation de son rival, Alfred Nakache, déporté avec sa femme et sa fille. Le livre de Yves « Brasse papillon. Le roman d'un collabo » est paru chez Gaussen éditions

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour