Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du monde : Un an après la prestation de serment du 46ème président des Etats-Unis, Joe Biden, nous allons nous intéresser à la personnalité de Kamala Harris, la vice-présidente. Première femme de couleurs à occuper cette fonction, elle dit elle-même qu'elle ne serait pas la dernière. Alors, Kamala Harris est-elle l'Amérique du futur ? Nous posons la question avec Jean-Eric Branaa qui lui a consacré un livre : "Kamala Harris : l'Amérique du futur" aux éditions Nouveau Monde



Au bout du monde : Marie-Laure de Kerchove nous présente ce soir, le sommaire du magazine Transversale de ce samedi midi. Au menu, le second numéro de la série « Les transmissions », consacrée à la résistance ou à la collaboration de familles belges avec le régime nazi durant la seconde guerre mondiale. Et, un reportage sur le spectacle intitulé « Incandescences » un spectacle autour de l'amour, de la religion, des traditions, des origines, monté en 2020 avec des jeunes des quartiers populaires, dont les racines sont ailleurs.

