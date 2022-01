Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du monde : Il y a un an, Joe Biden était investi président des Etats-Unis. Aujourd'hui, le bilan est mitigé. Le président doit manœuvrer avec des majorités parlementaires étroites et il ne bénéficie pas d'une image populaire.

Gilles Vandal, historien et professeur émérite à l'École de politique appliquée de l'université de Sherbrooke au Canada, signe un portrait de ce président : "Joe Biden. Un leadership rassembleur" aux éditions Mardaga



Au bout du monde : Dans ce 5ème numéro du Journal d'Afrique, Ghizlane Kounda nous emmène en Angola. Pays d'abord traumatisé par un guerre civile de 1975 à 2002 et ensuite, par une cruelle répression. Aujourd'hui, des descendants des victimes de cette violence réclament justice.

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour