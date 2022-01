Au bout du compte : Avec Francesco Contino, professeur spécialisé en énergie à l'UCLouvain , nous allons nous poser la question de la sortie, oui ou non, du nucléaire en Belgique.



Au bout du monde : Patrice Dartevelle est cofondateur et secrétaire de l'Association belge des athées. Il cosigne et vient de publier avec Christophe de Spiegeleer une « Histoire de l'athéisme en Belgique » chez ABA éditions

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour