Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : A la découverte de l'Opéra de Paris, la palais Garnier avec Jean-Philippe Saint-Geours, qui signe « L'Opéra de paris. Coulisses et secrets du palais Garnier ». Livre co-écrit avec Christophe Tardieu et paru aux éditions Plon



Au bout du monde : Et puis, c'est d'un genre musical et cinématographique qu'il est question, le Musical. N. T. Binh signe avec José Moure un ensemble d'essais sur un genre cinématographique extrêmement populaire : "Le Musical hollywoodien, histoire, esthétique, création ", paru aux Impressions Nouvelles

