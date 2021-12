Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : Il est d'abord question de l'Unesco, plus précisément de la création d'une Chaire Unesco sur les savoirs et les humanités à l'Université de Liège. Nous en parlons avec sa cheville ouvrière, le professeur Jean Winand, égyptologue et Premier Vice-recteur de l'Université de Liège.



Au bout du monde : Deux médecins réanimateurs au CHU de Liège dénoncent dans une lettre ouverte à la population la situation et le statut du personnel infirmier, particulièrement secoué ces temps-ci. L'un d'eux, le Dr Paul Massion nous explique les raisons de leur démarche.

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour