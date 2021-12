Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : Avec Nicolas Thirion, qui enseigne la philosophie du droit à l'ULiège, nous allons parler de l'impact de la crise sanitaire sur l'état de droit. Il nous dit que les dérives que l'on a constatées durant la crise en ce qui concerne le respect des mécanismes démocratiques et de l'état droit étaient déjà bien entamés avant le début de la crise. Il vient de publier un essai "Le confinement par les nuls" aux Presses universitaires de Louvain et a aussi cosigné la semaine dernière une carte blanche dans Le Vif pour dénoncer les graves manquements de politique et de gouvernance qui caractérisent la riposte à la pandémie de Covid-19 en Belgique



Au bout du monde : 7ème numéro du Journal du Proche et du Moyen-Orient de Wilson Fache consacré à l'Afghanistan avec différentes questions sur la situation et le travail de la presse et sur la situation économique qui se double d'une crise humanitaire

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour