Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : C'est au coeur de Paris et surtout au coeur d'une enquête sur la « Famille », un groupement plusieurs fois centenaires et issu des jansénistes discrètement insérés au coeur de Paris, que l'on plonge avec Etienne Jacob, journaliste du Figaro. Il a publié aux éditions du Rocher, "Enquête sur la Famille"



Au bout du monde : Avec Françoise Barré nous allons à la découverte de la civilisation Mayo-Chinchipe, en Equateur. Il y a plus de 5300 ans, les Mayo-Chinchipe utilisaient déjà couramment le cacao. Jusqu'à présent, les plus anciennes traces de théobromine, ingrédient actif contenu dans le chocolat, avaient été retrouvées sur des poteries vieilles de 3900 ans, en Amérique centrale

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour