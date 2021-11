Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : Les jeunes demandent à être entendu à travers une conférence interministérielle jeunesse et le rapport du Forum de la Jeunesse revient l'état de nos jeunes. Ils sont atteints dans leur santé mentale, dans leur confiance; dans le cursus des études et aussi dans leur façon de vouloir s'inscrire dans la société. La Covid-19 a évidemment recouvert tout cela d'une couche supplémentaire. Pour en parler, nous recevons Gauthier De Wulf, permanent du Forum de la Jeunesse et l'un de ces jeunes, qui a aussi été animateur-coordinateur, Sean Nart



Au bout du monde : Cap sur le Liban avec le reportage de notre correspondant, Noé Pignède, consacré à la situation des employées de maison étrangères au Liban.

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour