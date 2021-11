Les jeunes ne se sentent pas bien et demandent à être entendu à travers une conférence interministérielle jeunesse. La Covid-19 a recouvert tout cela d'une couche supplémentaire. Le rapport du Forum de la Jeunesse revient sur leur malaise et leurs revendications. Pour en parler, nous recevons Gauthier De Wulf, permanent du Forum de la Jeunesse et l'un de ces jeunes, qui a aussi été animateur-coordinateur, Sean Nart