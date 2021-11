Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : Demain, 30 novembre, Joséphine Baker entrera au Panthéon, première femme de couleur à y faire son entrée. Ancienne résistante, chanteuse, meneuse de revue, nous allons faire son portrait avec l'un de ses fils adoptifs, Brian Bouillon-Baker, qui vient de publier "Joséphine Baker, l'universelle", aux éditions du Rocher



Au bout du monde : La France a récemment restitué au Bénin des œuvres ayant appartenu aux trésors royaux d'Abomey, qui avaient été pillées par les troupes coloniales françaises au 19ème siècle. Ceci a été rendu possible grâce à un acte de restitution signé entre les deux états. Et, chez nous, le secrétaire d'Etat en charge de la Politique scientifique, Thomas Dermine, était la semaine dernière en République démocratique du Congo, en vue d'un renforcement des collaborations culturelles et scientifiques. La question de la restitution des œuvres a été abordée. Ghizlane Kounda a suivi le dossier.

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour