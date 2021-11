Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : Un entretien avec Alain Chauvet, qui vient de publier, « Vol au-dessus d'un nid de prédateurs », aux éditions Vérone.



Au bout du monde : Nous retrouvons Olivier Nederlandt et le sommaire de l'émission Transversale de ce samedi midi. Au menu, des deux reportages consacrés aux dérives négatives des migrations. Tout d'abord à Calais, pour constater que les migrants y sont régulièrement victimes de violences et de harcèlements de la part de la police française. Ensuite, nous nous poserons la question de savoir où se situe la frontière entre auteur et victime du trafic d'être humain.

