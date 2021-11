Nous retrouvons, depuis Kaboul, Wilson Fache et son Journal du Proche et du Moyen-Orient. Dans ce numéro, il sera question de son retour en Afghanistan, du Prix Albert Londres avec l’une de ses lauréats, Caroline Hayek; et, de l’exposition « Juifs d’Orient, une histoire plurimillénaire » qui se tient à l’Institut du monde arabe (IMA) à Paris.