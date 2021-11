Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : Témoignage tout d'abord de Mariela-Coline Fanon, enfant enlevée à la naissance au Guatemala pour être vendue. Elle sera adoptée en toute légalité par un coupe belge et découvrira, à 31 ans, qu'elle avait été en réalité kidnappée. Elle retrace son parcours et la recherche de sa famille d'origine dans un livre « Maman je ne suis pas morte », paru aux éditions Kennes



Au bout du monde : Et puis, au Chili, des années 1960 à 1990, plus de vingt mille enfants chiliens ont été adoptés et emmenés à l'étranger. Des années après, des voix ont commencé à s'élever au Chili : plusieurs milliers de mères biologiques n'avaient en fait jamais accepté que leurs bébés soient donnés en adoption. Justine Fontaine est allée à la rencontre de ces mères et de plusieurs personnes victimes d'adoptions irrégulières

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour