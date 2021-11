Au Chili, des années 1960 aux années 1990, plus de vingt mille enfants chiliens ont été adoptés et emmenés à l'étranger. Des années après, des voix ont commencé à s'élever au Chili : plusieurs milliers de mères biologiques n'avaient en fait jamais accepté que leurs bébés soient donnés en adoption. Justine Fontaine est allée à la rencontre de ces mères et de plusieurs personnes victimes d'adoptions irrégulières