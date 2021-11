Au Bout du Jour : sur Auvio

Au bout du compte : Il sera question d'Europe, de souveraineté européenne. Peut-on concilier l'idée de supranationalité et de souveraineté ? C'est ce que nous propose Sophie Heine, qui nous parle de réalisme et de réformisme radical dans son livre paru aux éditions Academia , « Souveraineté européenne. Réalisme et réformisme radical ».



Au bout du monde : Et comme chaque vendredi, Olivier Nederlandt nous donne un avant-goût des reportages qui seront diffusés demain dans l'émission Transversale à midi sur La Première. Il sera question du survol de Bruxelles et de l'exposition universelle de Dubaï.

Casting et équipe Animateur Eddy CAEKELBERGHS Émission Au Bout du Jour